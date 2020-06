25 Dollar Smartphone mit Firefox OS

In Deutschland gibt es Firefox-Handys derzeit bei der Telekom-Tochter Congstar. Die Telekom arbeitet auch gemeinsam mit Mozilla an zusätzlichen Privatsphären-Funktionen. So sollen Handynutzer einstellen können, wie detailliert Apps ihren Standort abfragen können, sagte Telekom-Innovationschef Thomas Kiessling der dpa im Vorfeld des Mobilfunkkongresses. Sie könnten dann etwa anstelle einer genauen Ortung nur die Stadt oder Region an Apps übermitteln. Mozilla kündigte an, dass auch der Telekom-Konkurrent Telefonica beginnen wolle, Firefox-Handys in Deutschland anzubieten.