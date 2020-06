36 Megapixel: Nikon stellt D800 vor

Nachdem sich die Gerüchte in den letzten Wochen um einen Nachfolger der D700 zu verdichten begannen, hat Nikon nun die D800 angekündigt. Nikon hat bei der kompakten DSLR-Kamera mit Bildsensor im FX-Format im Vergleich zu den 12 Megapixeln ihres Vorgängers die Auflösung massiv in die Höhe geschraubt: mit 36,3 Megapixeln stellt sie selbst das Profi-Modell D4 in den Schatten. Dafür muss man allerdings auch einige Abstriche bei der Lichtempfindlichkeit in Kauf nehmen. Die ist auf ISO 6400 limitiert und kann bei Bedarf im Hi2 Modus bis auf ISO 25.600 erhöht werden.