5G-Version von Samsung Galaxy S10 ab sofort verfügbar

Gehobene Mittelklasse

Das zweite Samsung-5G-Smartphone ist das Galaxy A90 5G. Es hat ebenfalls ein 6,7-Zoll-Display, allerdings mit geringerer Auflösung. Der ebenfalls 4.500-mAh-Akku soll sicherstellen, dass auch im energiehungrigen 5G-Betrieb der Saft nicht allzu schnell ausgeht.

Der UVP des Galaxy A90 5G wird von Samsung mit 749 Euro angegeben. Mit dem günstigeren Magenta 5G-Tarif (54,99 Euro pro Monat) kostet es 72 Euro. Mit dem günstigsten normalen Tarif (24,99 Euro) muss man 432 Euro zuzahlen.

Magenta hat derzeit 25 5G-Mobilfunkstationen in 17 Gemeinden. Die 5G-Erschließung weiterer Standorte ist in Arbeit. Nutzt man einen 5G-Tarif und ist in einem Gebiet ohne 5G-Abdeckung, surft man mit LTE-Geschwindigkeit. Einen Überblick der Magenta-5G-Gemeinden gibt es auf magenta.at/5g.