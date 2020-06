A1 startet LTE mit 300 Mbit/s in Graz

Der Mobilfunkbetreiber A1 hat in Graz mit einem Netz-Roll-Out begonnen. Im Stadtzentrum können jetzt mit 4G/LTE eine maximale Datenrate von bis zu 300 Mbit/s erreicht werden. In einem Test in einer Alltagssituation konnte am Montag, mit einem Smartphone, eine durchschnittliche Downloadgeschwindigkeit von über 230 Mbit/s erreicht werden.

Die höhere Geschwindigkeit steht Nutzern ab sofort zur Verfügung. Die Verdoppelung der Datenrate ist in den LTE-Tarifen inkludiert, es gibt keinen Aufpreis. „Es ist nicht nur ein Test, sondern ein echter Netz-Roll-Out“, sagt Marcus Grausam, Technikvorstand von A1: „Bis Ende 2015 werden die 300 Mbit in Österreichs Ballungszentren zur Verfügung stehen.“ Warum gerade Graz zum Start gewählt wurde: „Warum nicht Graz? Es hat keinen bestimmten Grund. Wir hätten auch in Wien oder Linz starten können.“