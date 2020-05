Action Movie FX: Filmreife Actionszenen aus dem Smartphone

Mit dem dritten „Go!“-Symbol gelangt man schließlich in den Auswahlmodus. Hier stehen dem User zahlreiche Szenen, die nachgestellt werden können, zur Verfügung. Von fiktiven Clips bis zu originalen Filmszenen, beispielsweise aus dem beliebten Computergame „Call Of Duty“ oder etwa „Star Trek“, werden dem Nutzer zahlreiche Vorlagen, geboten, um seine Action-Fantasien ausleben zu können. Die Previews sind in Form von Filmplakaten aufbereitet. Darunter befinden sich zahlreiche Gratis-Vorlagen wie etwa „Meteoritenschlag“, „Raketenangriff“, „Sandsturm“, „überschlagende Autos“, und „Steinschlag“. Weitere Effektpakete enthalten je zwei Szenarien, die in Form von Add-Ins zum Preis von je 0,89 € zum Kauf angeboten werden. Darunter finden sich weitere Szenarien wie „Tornado“, „Helikopterabsturz“, „Jetabsturz“ und „Alienattacke“. Das „Star Trek“ und das „ Call of Duty“-Erweiterungspaket kann derzeit sogar gratis heruntergeladen werden.