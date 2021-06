Android Nougat kommt noch im August für Nexus-Phones

Android 7.0 "Nougat" soll laut Berichten bereits am 22. August für zwei Nexus-Modelle ausgeliefert werden.

Die Smartphones Nexus 6P und Nexus 5X werden am 22. August als erste Geräte in den Genuss der neuen Android-Version Nougat kommen. Das geht zumindest aus Informationen des kanadischen Mobilfunkbetreibers Telus hervor, wie androidpolice berichtet. Sollte Android 7.0 tatsächlich schon am 22. August ausgespielt werden, dürfte auch die Einführung der nächsten Nexus-Smartphone-Generation nicht mehr weit sein.