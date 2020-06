Apple entwickelt Schnittstelle für Smart Home

Wie die Financial Times berichtet, soll Apple an eigenen Smart-Home-Anwendungen arbeiten. Diese sollen fixer Bestandteil von iOS 8 sein, das voraussichtlich am Montag, dem 2.6., im Rahmen von Apples Entwicklermesse WWDC vorgestellt wird.

Apple soll hauptsächlich die Schnittstelle zur Heimautomatisierung zur Verfügung stellen – die entsprechenden Geräte kommen von Hardware-Partnern. Ähnlich wie beim „Made for iPhone“- und „Made for iPad“-Programm für Geräte-Zubehör, könnten zukünftig Alarmanlagen, Thermostate und Küchengeräte dieses Siegel tragen. So könnte man mit dem iPhone das Garagentor öffnen oder mit dem iPad die Rollos runterlassen und das Licht einschalten.

Wie die Apple-Geräte mit dem Smart Home verbunden werden, ist noch nicht bekannt. Dies könnte etwa durch Apples Bluetooth-Technologie iBeacon geschehen. Möglich wäre auch, dass das iPhone 6 über ein NFC-Modul verfügen wird. So wäre es etwa denkbar, dass das Smart Home erkennt, wenn das iPhone in der Nähe ist. Kommt man etwa nachhause, wird automatisch das Licht eingeschaltet und der Flat-TV eingeschaltet. Verlässt man das Haus, werden alle elektronischen Geräte abgeschaltet und die Heizung zurückgedreht.