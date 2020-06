Apple: OS X 10.10.2-Update soll WLAN-Probleme beheben

Nun soll Version 10.10.2 Abhilfe schaffen. Eine neue Beta-Version mit der Buildnummer 14C78c wurde nun an Entwickler verteilt, in den Changelogs ist von Verbesserungen von WLAN und allgemeiner Performance des Systems die Rede. Apple wird nun das Feedback von den Entwicklern sammeln, in den nächsten Wochen dürfte das Update dann auch für die Consumer-Version erscheinen.