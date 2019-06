BAWAG P.S.K. integriert jö in Banking-App „klar“

Bereits 600.000 Euro konnte die Bank über die besagte Crowdfunding-Plattform seit dem Start im Jahr 2014 sammeln. Durch die Anbindung in den jö Bonus Club will die Bank die Plattform und die dort vorgestellten Sozialprojekte einem noch breiteren Publikum zugänglich machen. „Wir hoffen, so das Bewusstsein für soziale Projekt und persönliches Engagement in Österreich weiter zu stärken“, erläutert Claudia Lemlihi, Leiterin für Marketingkommunikation bei der BAWAG P.S.K. und Plattform-Initiatorin.

Vorlagen integriert

Neben der neuen jö-Übersicht wurde die neue Banking-App auf Kundenwunsch um ein weiteres Feature ergänzt. So wurden bereits im Online-Banking angelegte Vorlagen in die „klar“-App importiert, um Überweisungen noch bequemer durchführen zu können. Über die Feedback-Funktion in der App können Kunden ihre Meinung und Wünsche hinsichtlich weiterer Funktionen und Verbesserungen kundtun. „Das Entwicklerteam arbeitet in agiler Arbeitsweise zusammen, um schnell darauf zu reagieren und neue Features entwickeln zu können“, erklärt Chief Digital Officer Marcus Kapun.