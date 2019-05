BAWAG führt neue Banking-App "klar" ein

klar sehen

Ein neuer Finance Manager soll beim "klar sehen" helfen und einen Überblick über die Finanzen bieten. Die eigenen Ausgaben werden dabei in Kategorien aufgeschlüsselt, um Sparpotenziale einfacher zu erkennen. Bei Überweisungen müssen Kunden mit der klar-App nicht mehr darauf achten, ob es sich um Inlands- oder Auslands-Aufträge handelt. Ein Eingabefenster deckt alle Szenarien ab. Die App erkennt selbstständig, um welche Auftragsart es sich genau handelt.

Erstellte Zahlungsaufträge können in der klar-App mit der so genannten klarPIN bestätigt werden. Diese wird von Kunden selbst gewählt und stellt ein eigenes Zeichnungsverfahren dar. Das Eintippen von TAN-SMS oder einer per hauseigener Security App bezogenen secTAN entfällt also.