BAWAG P.S.K.: "Kunden wollen ein Erlebnis wie bei Amazon"

Die Beziehung zwischen Kunden und Händlern, aber auch Dienstleistern hat sich im digitalen Zeitalter dramatisch geändert. Traditionelle Branchen, wie etwa die Finanzindustrie, müssen umdenken, wollen sie diese "selbstbestimmten" Kunden nicht verlieren. Auch die österreichische BAWAG PSK setzt mittlerweile verstärkt auf die Einbindung von Kunden bereits bei der Produktentwicklung, erklärt Jan-Jesko Kandzorra, Head of Customer Experience Processes bei der Bank, im futurezone-Interview.

futurezone: Inwiefern entscheiden sich Kunden heute anders für Services und Produkte als früher?

Jan-Jesko Kandzorra: In allen industrialisierten Ländern ist das Produkt und der Preis in den vergangenen 25 Jahren in den Hintergrund getreten, die positive Kundenerfahrung hat im selben Ausmaß stark an Bedeutung gewonnen. Moderne Kunden sind sich der vorhandenen Auswahlmöglichkeiten klar bewusst und nutzen diese auch. Als Bank muss man diesen Wandel annehmen und aktiv mitgestalten.

Amazon gilt in vielen Branchen als Vorzeigeunternehmen. Warum ist der Konzern so erfolgreich?

Kunden wollen ein Erlebnis wie bei Amazon - in dieser Hinsicht ist der Konzern also ein direkter Konkurrent. Als Online-Händler bietet er alles, was Kunden heute erwarten: einen einfachen Kaufprozess, eine schnelle Lieferung und einen herausragenden Service, wenn einmal etwas mit der Lieferung nicht passt. Auch erfolgt die "Beratung" von Kunden meist durch andere Kunden. Untersuchungen zeigen, dass gerade die "Prime"-Nutzer eher der Bewertung anderer Kunden vertrauen als dem Offline-Händler um die Ecke.