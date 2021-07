Defekte Akkus: Lange Wartezeit bei iPhone 6s Reparatur

Apple hatte vor wenigen Tagen ein Reparaturprogramm für iPhones 6s mit Akkuproblemen gestartet. Der Konzern tauscht bei den betroffenen Smartphones die Batterie kostenlos aus. Die Ankündigung führte nun bei McShark in Österreich zu derart großem Ansturm, dass in diversen Stores nicht genügend Ersatzleihgeräte verfügbar sind.

Eine iPhone 6s-Kundin, deren Gerät von den Akkuproblemen betroffen ist, wurde in einer Filiale von McShark vertröstet, dass es rund 14 Tage dauern würde, bis sie ihr Gerät mit neuem Akku wieder bekommen würde. Ersatzgeräte gebe es keines, so die Auskunft, die die futurezone-Leserin in einer Filiale von McShark bekommen habe.