Die 10-Sekunden-Zahnbürste Amabrush fällt beim Zahnarzttest durch

Mit der Amabrush-Zahnbürste versprach Start-up-Gründer Marvin Musialek ein Gerät, das das zweiminütige Zähneputzen in nur zehn Sekunden erledigt. Weil mit der Amabrush „alle Bereiche gleichzeitig gereinigt“ werden, reichen zehn Sekunden aus, so Musialek in einem TV-Beitrag von „ ORF Konkret“, der gestern ausgetrahlt wurde.

"Kann Zähneputzen nicht ersetzen"

Das Konsumenten-Magazin des ORF hatte die Amabrush Mitte November mit einem Plaque-Test im Beisein von zahnärztlicher Unterstützung getestet und kam zu einem vernichtenden Urteil: „Ich würde keine Empfehlung für Patienten abgeben, das normale Zähneputzen durch die Amabrush zu ersetzen“, sagte Andreas Moritz, Klinikleiter der Universitätszahnklinik Wien.



Beim Plaque-Test konnte nach zehn Sekunden putzen mit Amabrush keine Besserung des blauen Plaque-Belags an der Zahnoberfläche festgestellt werden. Auch nach weiteren zwanzig Sekunden blieben die Zähne des Redakteurs tief blau eingefärbt.

Musialek kann sich das Abschneiden der Amabrush bei dem Test nicht genau erklären. "Was ich ziemlich sicher sagen kann ist, dass hier kein Zähneputzen stattgefunden hat, bei dem Wasser verwendet, ausgespuckt und abgespült wird. Ich werde das aber noch einmal genau klären. Die Amabrush wurde außerdem nicht in der Hand gehalten. Damit erzielt man aber wesentlich bessere Ergebnisse. Oft beißen Personen auch zu fest zu. Das ist das Todesurteil für das Putzergebnis", sagt Musialek im Gespräch mit der futurezone.