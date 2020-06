Drei bündelt 3D-TV-Gerät und Internet-Anschluss

Drei setzt auf 3D. Der Mobilfunker kündigte an, das 3D-TV-Gerät LG 32LW5500 ab sofort im Bundle mit dem mobilen Internetanschluss 3WebCube anzubieten. Das 32-Zoll-große TV-Gerät verfügt über ein LED-Display mit einer Bildschirmdiagonale von 32 Zoll (81 Zentimeter). Um das TV-Gerät bei Vertragsabschluss zu erhalten, müssen Kunden den Tarif „3Data Entertainment Flat XL“ um 40 Euro monatlich abschließen. Die Mindestvertragsdauer beträgt zwei Jahre. Zusätzlich legt Drei noch sieben 3D-Brillen bei.

TV-App wird erst nachgeliefert

Das 3Data Entertainment Flat XL enthält unbegrenztes Datenvolumen und 35 TV- und 13 Radiosender. Diese Sender können derzeit allerdings nicht direkt über das enthaltene TV-Gerät konsumiert werden, da laut Drei-Sprecherin Maritheres Paul die entsprechende App für das Fernsehgerät noch nicht fertig ist. „Die App ist in Entwicklung und wird in ein paar Monaten nachgeliefert“, so Paul zur futurezone. Bis dahin lassen sich die, teilweise in HD ausgestrahlten Sender, nur über PC, Smartphones oder Tablets abrufen.

Gesamtkosten

Bei Anmeldung des 3D-Bundles wird keine Aktivierungsgebühr verrechnet, es fällt jedoch eine jährliche Servicepauschale von 20 Euro pro Jahr an. Bei Mindestvertragsdauer kommt das Paket von Drei somit auf genau 1000 Euro, das TV-Gerät alleine ist im Einzelhandel derzeit für rund 712 Euro ( Amazon) erhältlich, dann natürlich ohne 3WebCube beziehungsweise TV- oder Internetzugang.

Das 3D-Bundle samt TV-Gerät soll ab 15. Juli verfügar sein und kann in den Drei-Shops bestellt werden. Bereits seit 1. Juli hat Drei auch das 3D-fähige Smartphone LG Optimus 3D im Programm.