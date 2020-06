Ethno-Tarif für Deutsche in Österreich

Die Zielgruppe ist zwischen 300.000 und 700.000 Handy-Nutzer groß. Die Rede ist von deutschen Staatsbürgern, die in Österreich leben, arbeiten, studieren. Mit "Hit Germany" bringt T-Mobile einen neuen Tarif "der unsere deutschen Freunde glücklich machen wird", so T-Mobile-Marketingchefin Maria Zesch. Der Tarif kostet monatlich 19 Euro und beinhaltet 1000 Minuten, 1000 SMS weltweit sowie 100 Minuten nach Deutschland.

Für T-Mobile, bzw. die T-Mobile-Gruppe ist es bereits der dritte Ethno-Tarif, denn bei telering gibt es den Turka Basta und den Balkan Basta, die monatlich ebenfalls jeweils 19 Euro kosten. Die Tarife beinhalten 1000 Freiminuten in alle türkischen und österreichischen Netze (inklusive tele.ring, Mobilbox, Festnetz), unlimitierte Telefonie ins tele.ring Mobilnetz (inklusive Mobilbox) sowie 1000 Frei-SMS in alle türkischen und österreichischen Netze bzw. - beim Balkan Basta - in ausgewählte Balkanländer.

(//futurzeone//)