Everquest wird nach 13 Jahren Free to Play

18 Erweiterungen in 13 Jahren

Everquest ist nach Ultima Online, das bereits 1997 an den Start ging, eines der ältesten MMOs und hat bis heute eine treue Fangemeinde. Die letzten offiziellen Mitgliederzahlen gab Sony 2004 bekannt. Damals war die Rede von "mehr als 430.000 Spielern". 2004 erschien mit Everquest 2 ein Nachfolger, der sich allerdings an ein vollkommen anderes Publikum richtete und bereits im vergangenen Jahr auf ein Free to Play Modell umgestellt wurde. Everquest wurde seit seiner Veröffentlichung 1999 mit insgesamt 18 Erweiterungen immer wieder um neue Inhalte ergänzt.Die letzte Erweiterung - Veil of Alaris - wurde November 2011 veröffentlicht. Das Spiel wurde in den vergangenen 13 Jahren auch im Zusammenhang mit Videospielsucht immer wieder heftig diskutiert. 2008 verbot ein brasilianischer Richter neben dem Verkauf von Counter Strike auch Everquest, da sie "den Verfall der öffentlichen Ordnung vorantreiben und eine Gefahr für die Demokratie, das Gesetz und die öffentliche Sicherheit darstellen" würden.