Fairphone 2 kommt als Modul-Modell

Als Betriebssystem kommt beim Fairphone 2 Android 5.1 zum Einsatz. Es verfügt über ein 5 Zoll großes Full-HD-Display, LTE und eine schnelle Snapdragon 801-CPU. Die Kamera hat 8 Megapixel, der Flash-Speicher beträgt 32 GB.

Durch das Modul-System und die einfache Zerlegbarkeit, will man den Nutzern auch ermöglichen, künftig selbst Verbesserungen bei der Hardware vorzunehmen. Fairphone will dann einzelne Teile wie zum Beispiel ein besseres Kameramodul anbieten, das die User selbst upgraden können. Außerdem will man das Gerät auch für andere Betriebssysteme öffnen. Gespräche mit Partnern seien bereits am Laufen.