Firefox 10 nun offiziell verfügbar

Auf den FTP-Severn war Firefox 10 bereits seit gestern verfügbar, nun hat Mozilla die neueste Version des Browser auch auf seiner Homepage freigegeben. Über die im Browser integrierte Upgrade-Version kann Firefox 10 nun ebenfalls bezogen werden. Die angekündigte Version für Geschäftskunden und den Büro-Einsatz ist ebenfalls bereits verfügbar.

So ging zeitgleich mit dem offiziellen Release auch eine eigene Webseite für den Enterprise Release online, der sich an Business-Kunden richtet. Unternehmen wird angeboten, der Enterprise User Working Group beizutreten, um sich dort mit anderen professionellen Nutzern auszutauschen. Mozillas Extended Support Releases (ESR) werden rund ein Jahr gewartet, und dann durch neue Versionen, die mit Veröffentlichungen neuer Desktop-Versionen korrelieren, ersetzt. Die Informationsseite ist derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.