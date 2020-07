Firefox-Marktanteile weiter auf Talfahrt

In Österreich ist Firefox laut den Statcounter-Daten noch überdurchschnittlich stark. Im Februar waren es demnach hierzulande noch 30,3 Prozent, die den Mozilla-Browser genutzt haben. Dennoch machen sich die Marktverschiebungen auch hierzulande bemerkbar. So hat Anfang 2015 Googles Browser Chrome Firefox in Österreich erstmals übertroffen.

Noch schlechter sieht es für Mozilla aus, wenn man den Markt für Desktop-Computer und Mobilgeräte kombiniert betrachtet. Hier liegt Chrome in nahezu allen Märkten weit vor Firefox. Mozilla konnte am Smartphone-Markt nie wirklich Fuß fassen. Zuletzt erklärte das Unternehmen, stark auf das hauseigene Betriebssystem für Smartphones Firefox OS zu setzen. „Wir müssen den mobilen Markt knacken“, sagte Technologie-Chef Andreas Gal im Rahmen der Mobile World Congress in Barcelona. „Das ist eine existenzielle Aufgabe.“