Fitbit-Armband wegen Hautirritationen vom Markt genommen

Fitbit versucht, eine Familie vernetzter Fitness-Technik vom Schrittzähler bis zur digitalen Waage und einer dazugehörigen Smartphone-App zu etablieren. Der Markt zieht auch Schwergewichte der Mobilfunk-Branche an: So baute Samsung Fitness-Funktionen bereits in seine Smartwatch Galaxy Gear ein. Zudem wird seit Monaten über eine iWatch-Computeruhr von Apple spekuliert, die ebenfalls auf Gesundheitsfunktionen setzen soll. Zudem sollen sowohl das Galaxy S5 als auch das kommende iPhone 6 mit neuen Fitness-Funktionen und -Sensoren ausgestattet werden.