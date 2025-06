Fliegendes Motorrad Skyrider X6 kostet 59.900 Euro

Den Skyrider X6 gibt es in 2 Ausführungen: mit einer 10,5-kWh-Batterie und mit einer 21-kWh-Batterie . Im Motorrad-Modus kommt das Gerät auf eine Reichweite von bis zu 200 Kilometer und einen Top-Speed von 70 km/h .

Wer mutig genug ist, kann das fliegende Motorrad von Kuickwheel vorbestellen. Umgerechnet rund 59.900 Euro will der Hersteller für den Sykrider X6 , der ein 3-rädriges Elektromotorrad und gleichzeitig einen Multicopter darstellt.

Im Flug-Modus schraubt sich X6 mit insgesamt 6 Rotoren in die Luft. Aus Sicherheitsgründen soll das gesamte System redundant aufgebaut sein. Automatisierte Starts und Landungen sollen möglich sein. Für den absoluten Notfall ist der Skyrider X6 mit einem Fallschirm ausgestattet.

Etliche Hürden

Auch wenn man das fliegende Motorrad in China vorbestellen kann, bedeutet das noch nicht, dass es in Serie gefertigt wird und den Pendlerverkehr revolutionieren wird. Denn der Skyrider X6 ist mit einer Menge an bürokratischen und gesetzlichen Hürden konfrontiert.

Der zivile Luftraum unter 200 Meter ist in China streng reguliert und nicht für derartige Fluggeräte zugelassen. Daher müsste es erst eine Genehmigung für den allgemeinen Gebrauch geben. Außerdem müssten Nutzerinnen und Nutzer eine Fluglizenz erwerben, was mit entsprechenden Trainings verbunden ist.

