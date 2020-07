Fundstück des Tages: Windblocker für Smartphones

Es sieht aus wie die Miniaturform der Cliniclown-Nase und könnte von Kleinkindern vermutlich als Clown-Nase verwendet werden. Inmitten neuer Smartphones, Hightech-Ausstattungen für Mobilfunknetze und Apps präsentierte das niederländische Unternehmen Windblocker sein gleichnamiges Produkt. Ein Schaumgummi-Kugerl, das man an der Unterseite des Smartphones steckt und mit dem – ähnlich wie es die Windfänger auch bei Mikrofonen in der Radio- und TV-Branche tun – Telefonate ohne Windgeräusche geführt werden können. Als „Anwendungsgebiete“ sieht Windblocker Telefonate am Meer, beim Schifahren und überall dort, wo eben gerade Wind das Telefonieren erschwert hat.