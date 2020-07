Geburtstag: Das iPhone ist fünf Jahre alt

Ein Touch-Display und nur eine einzige Taste - das war die Rezeptur für die „Neuerfindung des Mobiltelefons". Bis 2007 hatten sich Mobiltelefone von vormals unhandlichen und schweren „Knochen" zu immer kleineren und handlicheren Geräten gewandelt. Allen gemeinsam war allerdings ein relativ kleines Display und die Telefon-Tastatur, über die man per Zweitbelegung mit Buchstaben auch SMS schreiben konnte. Die langsam aufkommende Nutzung des mobilen Internets hatte durch den geringen Platz auf den Displays deshalb klar abgesteckte Grenzen.

Einfache Bedienung im Mittelpunkt

Anders als bei den bis dahin mit oft labyrinthartigen Menüs strukturierten Mobiltelefonen der großen Marktführer lässt sich das iPhone ohne Handbuch in Betrieb nehmen und nutzen. Und über den App Store wird es ohne Umweg mit Anwendungen bestückt. Ob nützlich oder völlig nutzfrei - Millionen der kleinen Zusatzprogramme haben innerhalb der vergangenen fünf Jahre ein eigenes Ökosystem gebildet. Es scheint kaum noch etwas zu geben, was sich im Zweifel nicht mit einer App bewerkstelligen lässt.

Mit seinen verschiedenen iPhone-Modellen spielte Apple dabei meist nicht einmal an vorderster Front der modernen Mobilfunktechnologien mit - aber das hat die Nutzer nicht interessiert. Technologische Schwächen bügelte Apple spielend mit dem Design und der Beliebtheit der eigenen Marke aus.

Den Mobilfunk-Providern erschloss das iPhone neue Einnahmequellen durch die mobile Datennutzung. Damit konnte es sich Apple als erster Handy-Hersteller leisten, exklusive Partnerschaften mit einem Provider einzugehen. Und mit Apple handelte erstmals ein Gerätehersteller eine Umsatzbeteiligung bei der Datennutzung aus. Zugunsten niedrigerer Gerätepreise gab das Unternehmen das Geschäftsmodell jedoch knapp ein Jahr später wieder auf.

Nummer Drei weltweit mit einem einzigen Smartphone

Heute rangiert Apples iPhone auf dem dritten Platz der Weltrangliste der meistverkauften Handys - gemessen am Umsatz ist Apple ohnehin unangefochtener Champion der Branche. Der langjährige Marktführer Nokia hingegen hat in der Zwischenzeit Marktanteile im zweistelligen Prozentbereich verloren - Tendenz fallend. Seinen Spitzenplatz musste der finnische Handy-Hersteller an Samsung abtreten.

Gegenwind bekommt Apple derzeit einzig von Google. Das Handy-Betriebssystem Android läuft auf einer ganzen Reihe von Smartphones verschiedener Elektronikhersteller und ist inzwischen das am weitesten verbreitete Betriebssystem. Mit einem Marktanteil von zuletzt 56,1 Prozent dominiert Android den Markt mit weitem Abstand, Apples iOS folgt mit 22,3 Prozent.

Gerüchte um iPhone 5

Spätestens für Oktober wird nun mit Spannung die fünfte Generation des iPhone erwartet. Wie bei Apple gewohnt, kursieren bereits seit Wochen zahlreiche Spekulationen über Ausstattung und technische Details des neuen Telefons. Nach Informationen des „ Wall Street Journal" könnte Apple erstmals eine größere Variante des iPhone herausbringen. Das Unternehmen habe dafür bei seinen Zulieferern Bildschirme mit Diagonalen von mindestens 4 Zoll bestellt, hieß es. Seit fünf Jahren hatte Apple, anders als Rivalen wie etwa Samsung, an der Größe des ersten iPhones mit einer Diagonale von 3,5 Zoll festgehalten.

Derzeit dürfte es bei Apple hoch hergehen. Kurz vor dem Start des