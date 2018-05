Google Maps nun auch mit Navigation in Augmented Reality

Die Grundlage dafür bildet Googles Visual Positioning System, das markante Punkte in der Umgebung analysiert und bei der Positionsbestimmung helfen soll. Im neuen Augmented Reality Modus könnten auch Restaurants oder Geschäfte gekennzeichnet werden. Angedacht sind auch „virtuelle Führer“, die Nutzer in der AR-Ansicht zu den von ihnen ausgewählten Orten begleiten können. Wann das Feature verfügbar sein soll, ist unklar. Ob es bereits in Android P integriert wird, ist nicht bekannt.