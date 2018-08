Harry Potter-Zauberstab bringt Kindern das Coden bei

Kano, ein Entwickler von edukativem Kinderspielzeug, hat einen Zauberstab im „Harry Potter“-Stil [SM1] entwickelt, mit dem Kinder spielerisch Programmiersprachen lernen können. Dazu baut das Kind zuerst die Hardware des Zauberstabs zusammen und startet anschließend ein dazu passendes Programm, mit dem einzelne Befehle per Drag&Drop an einander gereiht werden. Neben der grafischen Darstellung der Befehle kann das Kind auch auf einen Modus umschalten, in dem der dazu passende Javascript-Code zu sehen ist. Sind die Befehle eingegeben, so können die Kinder zum Beispiel durch Bewegungen des Zauberstabs Objekte auf dem Bildschirm ihres Tablets bewegen.