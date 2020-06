HTC verbannt Schnüffel-Software Carrier IQ

Wie das US-Technikportal The Verge direkt von HTC erfahren hat, wird derzeit an Updates gearbeitet, die Carrier IQ von HTC-Smartphones verbannen. In einer Stellungnahme heißt es: "Wir können bestätigen, dass wir mit Sprint an Software arbeiten, die Carrier IQ von unseren Handys entfernt und darüber hinaus weitere Sicherheitsverbesserungen bringt." Die Aktualisierungen sollen noch im Jänner ausgeliefert werden.

Die umstrittene Software Carrier IQ sammelt Daten wie Standorte und Verbindungsqualität, die Mobilfunkbetreiber auswerten, um ihre Netzqualität zu verbessern.

Es ist nicht bekannt, wann und ob das strittige Programm auch von anderen Sprint-Handys entfernt wird. Fraglich ist außerdem, ob Carrier IQ durch andere Tools ersetzt wird, über die der Mobilfunker Rückschlüsse auf die Qualität des Netzes ziehen kann.