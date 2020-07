Huawei Ascend G300 im Test: Referenz aus China

Performance

Das G300 wurde mit einem Qualcomm Snapdragon S1 (MSM7227A) ausgestattet, eine Singlecore-CPU, die mit 1 GHz getaktet ist. Das reicht voll und ganz aus, um das Low-Budget-Smartphone anzutreiben. In Kombination mit den 512 MB RAM bietet das G300 eine - zumindest für diese Preisklasse - hervorragende Performance ab, die auch von einigen anderen Modellen, die um fast 100 Euro teurer sind, nicht erreicht wird. Im Benchmark erreichte man mit dem Samsung Galaxy S vergleichbare Werte. Das reicht immer noch, um Apps und Videos flüssig anzuzeigen, für moderne Spiele wie GTA III oder Shadowgun ist das aber zu wenig.

Display

Größte Pluspunkt des Displays ist dessen Größe. Ein Smartphone mit vier Zoll in dieser Preisklasse wäre bis vor zwei Jahren noch undenkbar gewesen, auch jetzt liegen noch nahezu alle Vergleichsmodelle in dieser Größenordnung bei knapp 250 Euro und mehr. Das LCD-Display ist mit 480 x 800 Pixel aufgelöst und bietet demnach eine Pixeldichte von 223 ppi. Die Farben neigen etwas in das Rötliche und wirken blass. Auch eine leichte Treppenbildung lässt sich, trotz relativ hoher Auflösung, beim Zoomen nicht vermeiden. Die Helligkeit ist durchschnittlich, wodurch es bei starker Sonneneinstrahlung schon einmal zu Problemen kommen kann. Leider spiegelt das Display recht stark, sodass es bereits in Innenräumen bei normalen Lichtverhältnissen zu lästigen Spiegelungen kommen kann. Dafür kann es in der Winkelabhängigkeit punkten - das Display bleibt in nahezu allen Lagen lesbar und verändert seine Farben dabei kaum.

Batterielaufzeit

Obwohl das G300 lediglich mit einem 1.350 mAh-Akku ausgestattet ist, kann es dennoch mit einer verhältnismäßig guten Laufzeit punkten. Im Test hielt der Akku bei moderater Nutzung knapp eineinhalb Tage durch, wobei sich hier auch der im Notfall aktivierte Stromsparmodus als nützlich erwies. Dieser kappt bei schwacher Akkuladung automatisch aktivierte WLAN- und Bluetooth-Verbindungen sowie den Hintergrunddownload über das mobile Netzwerk und schraubt die Animationen und die Bildschirmhelligkeit auf ein Minimum

Kamera

Die 5-Megapixel-Kamera ist kaum der Rede wert. Die Bilder sind durchschnittlich, doch bereits bei leicht schwächeren Lichtverhältnissen kapituliert sie trotz LED-Blitz und liefert unbrauchbare Ergebnisse. Für einen gelegentlichen Schnappschuss lässt sich die Kamera allerdings durchaus verwenden, hier sollte das Motiv allerdings stillstehen, da der Autofokus durch die mangelnde Performance etwas länger benötigt.

Videoaufnahmen sind in "Full Width"-VGA-Qualität (854 x 480 Pixel) mit 30 Bildern pro Sekunde möglich. Die Videos ruckeln nicht und haben eine ordentliche Qualität. Ein rückseitig angebrachtes Mikrofon soll auch die Aufnahmequalität des Tons verbessern, eine starke Verbesserung im Vergleich zu anderen Smartphones war im Test allerdings nicht hörbar.

Fazit

Huawei hat mit dem Ascend G300 ein Smartphone aus dem Hut gezaubert, das auch für wenig Geld einen hervorragenden Einstieg in die Android-Welt bietet. Normale Handy-Nutzer, die keinen Wert auf besondere Features und grafisch anspruchsvolle Spiele legen, finden hier den perfekten Begleiter. Die große Android-Entwickler-Community wird dieses Handy mit Sicherheit schnell in ihr Herz schließen und - wie bereits beim ZTE Blade - eine entsprechend große Zahl an Custom-ROMs liefern, die aus dem ohnehin hervorragenden Smartphone noch einmal mehr herausholen werden. Daher ist das Huawei Ascend G300 eine absolute Kaufempfehlung für all jene, die nicht mehr als 200 Euro für ein Smartphone ausgeben wollen. Das Smartphone gibt es derzeit vertragsfrei um knapp 160 Euro und bei telering mit dem Tarif Masta Max um 0 Euro.

Alternativen

Derzeit gibt es keine günstigere Alternative für den Smartphoneeinstieg. Um knapp 180 Euro erhält man allerdings das Motorola Milestone 2, ein Smartphone mit Slider-Tastatur und guter Ausstattung. Outdoor-Fans erhalten mit dem Samsung Galaxy Xcover um 190 Euro einen zuverlässigen Begleiter, der nahezu unzerstörbar ist. Eine kleine und leichte Alternative stellt das Nokia 500 dar, dessen größter Schwachpunkt allerdings das Betriebssystem Symbian ist.