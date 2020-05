iPhone 6 in Gold oder Platin erhältlich

Die Preise für die iPhone 6 Elite-Collection von Goldgenie bewegen sich im Bereich von drei- bis viertausend Euro. Das Spitzenmodell des Anbiters ist in 24 Karat Gold gehalten. Goldgenie hat sich für vorbestellende Kunden bereits einige Stück des iPhones gesichert, um rechtzeitig liefern zu können. Das Unternehmen liefert bereits seit iPhone-3-Zeiten Luxus-Versionen der Apple-Telefone aus. Zu den Kunden zählen unter anderem Will Smith, die Beckhams und Roman Abramovich. Sowohl das iPhone 6 als auch das iPhone 6 Plus können bereits in diversen veredelten Ausführungen bei Golggenie vorbestellt werden. Wer schon ein iPhone 6 besitzt kann das Gerät auch nachträglich anpassen lassen.