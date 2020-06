Lenovo Yoga Tablet 10 HD+: Hochauflösendes Standfuß-Tablet

Metall

Das eigentlich Clevere am Yoga Tablet ist der ausklappbare Standfuß, mit dem das Tablet aufgestellt oder zum einfacheren Tippen leicht angeschrägt aufgestellt werden kann. Im Hands-On war das Ausklappen des Standfußes etwas mühsam, vor allem da dasetwas rutschig war. Der Mechanismus fühlt sich aber hochwertig an, auch wenn er etwas mühsam ausgeführt wurde. Der Power-Knopf an der Seite fügt sich ebenfalls gut in das Gesamtbild ein. Vor allem die Tatsache, dass er so groß ausgeführt wurde, ist positiv. Zu oft muss man bei großen Tablets oder Smartphones nach einem viel zu kleinen Power-Button suchen.

Die Kamera hat ebenfalls ein Update erfahren, statt 5 Megapixeln löst diese nun mit 8 Megapixeln auf. Der qualitative Unterschied macht sich aber auch im Kurztest kaum bemerkbar, das Ergebnis ist nach wie vor eher durchschnittlich. Für das Tablet soll es laut Lenovo auch eigene Cover sowie eine Bluetooth-Tastatur geben.