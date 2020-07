LG und Philips gründen Smart TV Alliance

In die Standardisierung der Smart TV-Plattform kommt nun etwas Bewegung. Die Unterhaltungselektronikhersteller LG Electronics und TP Vision (für Fernseher von Philips) kündigten am Mittwoch offiziell die Gründung der Smart TV-Alliance an. Dadurch sollen für diese Hersteller entwickelte Apps auch auf anderen Fernsehgeräten funktionsfähig sein.

Drei Mitglieder bislang

Bereits im