Metal Gear Solid 5 ist auf PS4 hübscher als auf Xbox One

Gründe für die geringere Auflösung der Xbox One Version nennt Konami nicht. Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes ist kein Einzelfall. auch die Third-Party-Titel Assassin's Creed 4, Battlefield 4 und Call of Duty: Ghosts, die zum Start der neuen Konsolen verfügbar waren, werden auf der PS4 in FullHD angezeigt und auf der Xbox One nur in 720p.

Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes ist der Prolog zu Phantom Pain, dem eigentlichen, fünften Teil der MGS-Saga. Ground Zeroes wird am 20. März erscheinen und 40 Euro für PS4 und Xbox One, bzw. 30 Euro für PS3 und XBox 360 kosten. Phantom Pain wird voraussichtlich erst 2015 erscheinen. Bis dahin haben die Entwickler noch Zeit, um zu lernen wie die Ressourcen der Xbox One besser genutzt werden können, damit das Spiel dann auch auf der Microsoft-Konsole in 1080p dargestellt werden kann.