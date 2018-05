Microsoft entwickelt smarten Lautsprecher

Mit Ausnahme des Harman Kardon Invoke, der Cortana integriert hat, ist der Microsoft-Assistent in smarten Lautsprechern bislang nicht vertreten. Dominiert wird der Markt von Amazon und Google. Wie Winfuture in Erfahrung gebracht hat, hat Microsoft bei smarten Speakern aber durchaus Ambitionen. Wie aus Dokumenten eines Entwicklerteams hervorgeht, arbeitet der Softwarekonzern gemeinsam mit dem taiwanesischen Fertiger Quanta an einem eigenen Design für einen smarten Speaker.