Mobilfunker: "Nokia Lumia ist nicht gut genug"

Ein leitender Angestellter eines Betreibers, der nicht konkret genannt werden wollte, sagte: "Kein Kunde kommt in ein Geschäft und fragt nach einem Windows Phone." Gleichzeitig hält er fest, dass die Hardware nicht das Problem sei: "Wenn die gleiche Hardware mit Android anstatt Windows geboten werden würde, wäre es viel leichter, die Geräte zu verkaufen." Nokia steht derzeit vor zwei Herausforderungen: Einerseits seinen Ruf als Hardware-Hersteller wieder aufzubauen und gleichzeitig mit Windows Phones erfolgreich zu sein, die am Markt derzeit noch Schwierigkeiten haben.

Vier große europäische Mobilfunkbetreiber, die Nokias Lumia-Smartphone seit Weihnachten in ihrem Portfolio haben, sind laut Reuters mit dem Smartphone wenig zufrieden. So können die Geräte laut führenden Mitarbeitern der Netzbetreiber nicht mit der Konkurrenz von Apple oder Samsung mithalten.