Neue Hangouts-App führt Chat und SMS zusammen

Google hat seine Chat-App Hangouts überarbeitet. Ab sofort landen SMS-Nachrichten eines Kontaktes gemeinsam mit seinen Chat-Nachrichten in einem Thread. Bisher waren Chat- und SMS-Nachrichten in Hangouts getrennt. Über ein Drop-Down-Menü links vom Text-Feld kann ausgewählt werden, ob die Nachricht per SMS oder Hangouts verschickt werden soll. Empfangene SMS-Nachrichten sind künftig an einem kleinen „via SMS“-Label zu erkennen.