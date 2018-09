Neue iPhones: So könnt ihr die Apple-Präsentation live streamen

Heute, am 12. September 2018, lädt Apple zur Präsentation neuer Geräte im Steve Jobs Theatre in Cupertino. Das Event kann man nicht nur live vor Ort, sondern auch aus der Ferne verfolgen. Dazu stellt Apple einen offiziellen Stream über diesen Link zur Verfügung. Das Event startet um 10 Uhr morgens PDT, also 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit

Früher war das Streaming nur über Apple-Geräte oder den VLC-Player möglich. Nun hat Apple sich ein geöffnet, wie das Kleingedruckte auf der Website verrät. Demnach eignen sich iPhone, iPad oder iPad Touch mit Safari und ab iOS 10 gut zur Übertragung, ebenso wie ein Mac mit Safari und mindestens macOS Sierra 10.12. Aber auch auf PCs mit Windows 10 und Microsoft Edge lässt sich der Stream nun übertragen. Chrome und Firefox können ebenfalls genutzt werden, sofern sie MSE (Media Source Extensions), H.264 und AAC unterstützen.

Außerdem wird der Stream via Twitter live übertragen, wie Apple offiziell mitteilt.