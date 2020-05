Neues Smartphone von Lenovo aus Material nach Wahl

Der chinesische Hersteller Lenovo hat auf der Elektronikmesse IFA zwei neue Smartphones vorgestellt. Als Besonderheit wird das Modell Vibe X2 in drei Schichten zusammengefügt. Diese können nach Wahl aus verschiedenen Materialien bestehen, etwa Metall, Kunststoff, Glas oder Bambus, kündigte das Unternehmen am Donnerstag in Berlin an.