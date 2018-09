Österreich: Skepsis gegenüber Robotern im Haushalt

Die Meinungsforscher fragten auch nach Sprachassistenten. Demnach waren sie 63 Prozent der Gesamtbevölkerung bekannt und von 18 Prozent wurden sie auch verwendet. Personen zwischen 16 und 33 Jahren sowie jene mit höherer Bildung waren unter den Nutzern überdurchschnittlich vertreten. Besonderes Potenzial hat die Sprachsteuerung im Auto beim Telefonieren und bei der Bedienung des Navigationsgerätes.

Auch das Erinnern an persönliche Termine, das Abspielen von Musik und das Abfragen von Wettervorhersagen sowie von Informationen aus Suchmaschinen per Sprachassistenten war für die Befragten in der Zukunft "sehr" oder "eher wahrscheinlich". Skeptisch waren sie bezüglich eines Einsatzes von derartigen Geräten für die Online-Reservierung eines Tisches im Restaurant oder einen Online-Einkauf.