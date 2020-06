OnLive streamt Games auf Tablets und Handys

OnLive-CEO Steve Perlman sprach in einer Mitteilung von einem Meilenstein für die Spielebranche. Durch die Erweiterung würden aktuelle High-Performance-Games ohne Abstriche auch auf mobilen Geräten wie Tablets und Smartphones verfügbar sein. Derzeit ist OnLive aber nur in den USA und Großbritannien erhältlich, weitere europäische Länder sollen aber in Kürze dazukommen.

Multi-Plattform

Das Konzept von OnLive ist cloudbasiert, Spiele können beispielsweise am TV-Gerät begonnen und zu einem späteren Zeitpunkt am PC oder Mac sowie nun auch auf mobilen Geräten weitergespielt werden. Für den Start auf mobilen Geräten kann OnLive 20 Konsolen-Spiele anbieten, die mittels Touch-Funktionalität aufgepeppt wurden. Darunter sind LEGO Batman, Defense Grid Gold, Dirt 3, Split Second und Darksiders.