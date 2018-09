Peugeot zeigt E-Coupé-Konzept mit 600 Kilometer Reichweite

Im Vorfeld der Pariser Autoshow hat der französische Autobauer Peugeot sein Konzept für ein elektrisch betriebenes Coupé vorgestellt. In Sachen Design erinnert das Konzept mit der Bezeichnung e-Legend an den klassischen Peugeot 504, der erstmals in den späten 60ern hergestellt wurde. Gleichzeitig erinnert das E-Auto aber auch an US-amerikanische Muscle Cars, wie Electrek schreibt.

„Samt macht ein Comeback“ erklärt der französische Autohersteller und hat das Innenleben des Konzepts entsprechend gestaltet. Auffällig ist außerdem das ungewöhnlich geformte Lenkrad.