Razer präsentiert eigenes Gamer-Notebook

Switchblade-Technologie

Das ganz Spezielle an dem Modell soll die Steuerung namens Switchblade sein. Neben einer herkömmlichen hinterleuchteten Tastatur verfügt das Razer Blade zudem über zehn zusätzliche Tasten mit integrierten Displays. Der LCD-Screen bietet zwei Modi: Wenn eine Maus angeschlossen ist, werden In-Game-Informationen angezeigt. Im zweiten Modus fungiert das Display als Multi-Touch-Trackpad für den mobilen Einsatz. „Der Razer Blade wurde für Gamer entwickelt, die wirklich unterwegs ihre Games spielen wollen.“, so Min-Liang Tan, CEO and Creative Director bei Razer. Der Preis des Gaming-Laptops wird mit 2799,99 Dollar angegeben.