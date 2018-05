Russischer Google-Konkurrent Yandex bringt smarten Lautsprecher

Yandex, das die meistgenutzte Suchmaschine in Russland betreibt, steigt ins Geschäft mit intelligenten Lautsprechern ein. Am Dienstag stellte der Internetkonzern seine Yandex Station vor, die mit dem hauseigenen Sprachassistenzsystem Alice ausgestattet ist, und rund 9990 Rubel (rund 140 Euro) kosten soll, berichtet The Verge.

Nur in Russland erhältlich

Der Lautsprecher, der das erste Hardware-Produkt des Unternehmens ist, verfügt nach Angaben von Yandex über rund 4000 Skills und soll Nutzern etwa helfen Flüge zu finden, Pizza zu bestellen oder sie mit Fitness-Tipps versorgen. Der Lautsprecher soll nur in Russland erhältlich sein und in Kombination mit Streaming-Abos ab Sommer verkauft werden.

Alice, das Assistenzsystem von Yandex, kommt auch bereits in der mobilen App des Unternehmens zum Einsatz und soll auch das Yandex-Taxigeschäft, das im vergangenen Jahr mit Uber zusammenging, unterstützen.