Samsung und Astra übertragen Konzert in UHD

Das ausverkaufte Konzert von Linkin Park am Mittwoch in der O2 Arena in Berlin sollen Besitzer eines aktuellen Samsung-Fernsehers Baujahr 2014 mitverfolgen können. „Die Ultra-HD-Produktion und Live-Übertragung des Konzerts ist ein wichtiger Meilenstein für die Entwicklung von UHD in Deutschland“, sagte Wolfgang Elsäßer, Geschäftsführer von Astra Deutschland. Die futurezone hat etwa den gebogenen UHD-TV UE65HU8580 von Samsungs Serie 8, mit dem das Ansehen dieses Formats möglich ist, bereits getestet.

Der Satelliten-Betreiber Astra hatte die Ausstrahlung von Ultra-HD zur vergangenen IFA in Berlin mit ersten Demo-Ausstrahlungen gestartet. UHD ist ein Standard, mit dem Bilder auf entsprechenden Fernsehern in viermal höherer Auflösung als beim herkömmlichen Full HD wiedergegeben werden. Bislang gibt es allerdings noch wenige Inhalte in dem Format. Fernsehgeräte müssen dafür einen speziellen Decoder-Chipsatz haben.