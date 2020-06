Samsungs smarte Flat-TVs

Das Konzept "SmartTV"

Doch wichtiger als jedes Design, sind die Funktionen, Samsung will den smarten Weg gehen und hat auf der CES sein neues Smart-TV-Konzept vorgestellt. Auf einen Nenner gebracht: Der Flat-TV hängt im Internet und im lokalen Netzwerk daheim und hat ein simples Menü - über dieses kann man im eigenen Netzwerk nach Musik und Filmen suchen, also auf Foto, Musik- und Filmdateien, die auf einem Rechner oder in einem Mediacenter gespeichert sind. Zudem können Online-Plattformen wie etwa Video-on-Demand-Dienste genutzt oder - wie bei Smartphones und Tablets üblich - Apps auf den Fernseher geladen werden. Samsung hat dazu den ersten HDTV-App-Store entwickelt, in dem man nach iTunes-Manier Apps downloaden kann.

Geladen wie eine Zahnbürste

3-D ist bei Samsung freilich ebenfalls ein großes Thema - immerhin war Samsung einer der ersten Hersteller mit 3-D-Flat-TVs im Programm.