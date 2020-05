Samsungs Tablet Galaxy Note Pro 12.2 im Hands-On

Das Note Pro mit 12 Zoll ist laut Samsung für professionelle Anwender konzipiert. Durch den großen Screen wirkt das Tablet äußerst massiv und das Display mit seiner WQXGA-Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixel macht in dieser Größe einiges her. Farbdarstellung und Kontraste sind gut, wenngleich es in den Standardeinstellungen bei voller Displayhelligkeit manchmal etwas übersättigt wirkt.