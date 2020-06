Saygus V2 ausprobiert: Das Alleskönner-Smartphone

Es vergeht kein Mobile World Congress, auf dem nicht ein kleiner Hersteller mit breiter Brust erklärt, er werde Samsung und Apple zeigen, wo der Hammer hängt. So auch dieses Jahr. Der US-Hersteller Saygus verspricht mit dem V2 einen wahren Flaggschiff-Killer, der mit cleveren Technologien ausgestattet ist, von denen man zuvor noch nie gehört hat.

Doch statt leerer Versprechen zeigt das Unternehmen auch ein fertiges Produkt, das bereits in zwei Monaten weltweit auf den Markt kommen soll. Die futurezone hat sich den ungewöhnlichen Underdog näher angesehen.

Das Display wird von Corning Gorilla Glass 4 geschützt und soll so vor Kratzern und Abstürzen aus niedrigen Höhen sicher sein. Ähnlich wie das Sharp Aquos Crystal verfügt das V2 über ein nahezu randloses Display. Das wird jedoch durch den Kevlar-Rahmen, der sich rund um das Smartphone zieht, verdeckt.

Dieser soll die Hardware des Smartphones vor Stürzen aus niedriger Höhe schützen. Stoßfest ist es offiziell nicht (jedoch wasserdicht nach IPx7), aber so soll zumindest ein grundlegender Schutz gewährleistet sein. Der Kevlar-Rahmen greift sich angenehm an und ist recht griffig. Wenn man es jedoch nicht wüsste, könnte man das Kevlar ebenso für billiges Plastik halten.