Subotron: Das Musikerlebnis in Videospielen

Während in den vergangenen Jahren der Musikkonsum von Jugendlichen vorwiegend über Medien wie Radio oder Fernsehen geprägt wurde, kommt heute das Video- und Computerspiel als tragende Quelle hinzu. Gleichzeitig lässt der bildungsorientierte Umgang mit Musik, wie etwa im Rahmen der Schulausbildung, aus Lehrer- und Zeitmangel zunehmend nach.

Hier könnten die sogenannten "Serious Games" ansetzen und mit entsprechendem Design Audio gezielt nutzen um einer negativen Entwicklung entgegen zu wirken. Ein Vortrag zu diesem Thema mit dem Titel "Audiointerfacedesign in Serious Games" findet heute Abend im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Subotron electric meeting" statt. Vortragender ist der deutsche Medienforscher Giovanni Vindigni, der die Thematik unter einem wissenschaftlichen Kontext erörtern wird.

Der Vortrag finden im Raum D, dem Veranstaltungsraum des Quartiers für Digitale Kultur (QDK) im Wiener Museumsquartier heute um 19:00 statt. Der Eintritt ist frei.

(futurezone)