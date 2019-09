Tesla arbeitet offenbar an neuer Version des Model S

Tesla-CEO Elon Musk scheint gekränkt zu sein, nachdem ein elektrischer Porsche Taycan einen Rundenrekord am Nürburgring aufgestellt hat. Der Taycan sei die "schnellste Zeit eines viertürigen vollelektrischen Sportwagens" auf der Rennstrecke gefahren. Daraufhin hat Musk angekündigt, diesen Rekord, mit einem Tesla Model S brechen zu wollen.

Ein entsprechendes E-Auto habe Musk bereits an den Nürburgring geschickt. Allerdings, so schreibt Musk auf Twitter, habe das Tesla Model S nicht wie üblich fünf, sondern gleich sieben Sitze. Auf Nachfrage, ob es sich dabei um Kindersitze oder ähnliches handle, antwortet der Tesla-Chef: Sieben Sitze, "um sieben Menschen zu transportieren". Es scheint sich also um einen Model S-Prototypen zu handeln, der eine leicht veränderte Version des regulären Model S darstellt.