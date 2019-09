Schneller als Ludicrous: Tesla Model S und X bekommen neuen Antrieb

Diese Woche werde man aber noch nicht versuchen den Rekord des Taycan für einen elektrisch betriebenen Viertürer zu brechen. Stattdessen wollte man das Model S tunen, um sicher über die Strecke zu kommen. Ob das Prototypen-Model-S mit Plaid-Antrieb am Nürburgring ist oder eine reguläre Version, hat Musk nicht gesagt. Allerdings wurde diese Woche ein Model S am Nürburgring gesichtet. Dieses hat eine leicht veränderte Karosserie und größere Räder und Reifen. Es könnte sich dabei also tatsächlich um das Prototypen-Model-S handeln.