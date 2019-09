Elon Musk macht sich auf Twitter über Porsche Taycan und VW lustig

Mit zwei Tweets holte Elon Musk zum Rundumschlag gegen die Konkurrenz aus. Nach der Präsentation des vollelektrischen Porsche Taycan Turbo, kommentierte er den Zusatz " Turbo" mit der Bemerkung, Porsche wisse nicht, was dieses Wort bedeutet.

Damit nimmt er Bezug auf das vor wenigen Tagen vorgestellte Modell Taycan Turbo. Dieser beschleunigt laut Porsche in 2,8 Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde beschleunigt. Das Tesla Model S schafft den Start in 2,4 Sekunden. Außerdem spielt Musk damit an, dass " Turbo" bei Verbrennungsmotoren einen Turbolader bezeichnet, den es bei Elektroautos nicht gibt.