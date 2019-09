Porsche Taycan präsentiert: E-Sportwagen kostet über 150.000 Euro

Mit dem Porsche Taycan hat der deutsche Autohersteller am Mittwoch offiziell sein erstes vollelektrisches Auto vorgestellt. Der Taycan kommt in zwei Varianten - Turbo und Turbo S - und soll ab Ende des Jahres in den USA, und Anfang 2020 in Deutschland ausgeliefert werden. Beide Modelle sind Allradversionen mit E-Maschinen an Vorder- und Hinterachse. Der Einstiegspreis liegt bei 152.000 Euro, für den Taycan Turbo S muss man zumindest 185.000 Euro auf der hohen Kante haben.

Von 0 auf 100 in 2,8 Sekunden

Das leistungsstärkere Turbo-S-Modell verfügt über bis zu 761 PS bzw. 560 kW und ist mit einem 93,4 kWh-Akku ausgestattet. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h wird mit 2,8 Sekunden angegegeben. Beim Taycan Turbo liegen diese Werte bei 680 PS bzw. 500 kW, für die Beschleunigung auf 100 km/h müssen 3,2 Sekunden einkalkuliert werden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei beiden Modellen bei 260 km/h.